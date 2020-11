Futbalový mimozemšťan bojuje o život

Futbaloví fanúšikovia stále polemizujú, kto je najlepší hráč histórie. Pelé? Eusébio? Puskás? Maradona? U mňa je to posledne menovaný, aj keď sa nerozhodujem racionálne. Diega mám hlboko v srdci.

Niektorí súčasníci radi hovoria o Lionelovi Messim, že je najlepším futbalistom histórie. Ale mnohí starší Argentínčania tvrdia – to, čo dokáže Leo s loptou, urobil Diego Maradona s pomarančom. Malý, chudučký chlapec nemal ideálny štart do života. V chudobnej štvrti Buenos Aires, v domčeku s troma malými izbami, bývalo šesť detí a rodičia. Malý Diego mal iba jedinú vášeň – futbalovú loptu. Hodiny a hodiny trávil s kamarátmi vonku a guľaté čudo ho poslúchalo tak, ako nikoho iného. Chýr o zázračnom dieťati letel od domu k domu. Mal sotva dvanásť, keď účinkoval v populárnej televíznej show. Vysielalo sa naživo, v prestávke nabehol Diego pred kamery a s loptou žongloval tak zaujímavo, že celý štáb hrubo porušil pracovnú disciplínu. Prestávka trvala namiesto troch minút šesť.

Jeho prvé družstvo „Cibuľôčky“ valcovalo všetkých rovesníkov, kto videl Diega hrať, neveril vlastným očiam. A čiernovlasý chlapčisko napredoval expresne rýchlo. V pätnástich už hral najvyššiu seniorskú ligu v Argentíne, v osemnástich bol jej najlepším strelcom. Kluby v jeho vlasti sa o neho bili, platili mu veľké peniaze. V roku 1982 však vstúpila na scénu legendárna Barcelona. Vyzeralo to, akoby medzi krčmových hráčov pokru vtrhol nóbl pánko, z vrecka značkového obleku vytiahol tlstý štós bankoviek a šmaril ich na stôl. Jasné, ako to dopadlo. V Barce Diego narazil na trénera Latteka. Jeho tréningy, to boli galeje. Maradonovi pripadali hlúpe, behať každé ráno desať kilometrov s medicinbalmi, to má ďaleko od futbalovej poézie. Diego v jeden deň šmaril ťažkú guľu po Lattekovi a povedal mu, nech si to skúsi sám. Konflikt trénera s hráčom sa skončil logicky, obrovský štadión Nou Camp nebol zvedavý na morózneho Nemca, ale na malého génia, čo porušoval fyzikálne zákony. A tak to bolo počas celej Maradonovej kariéry. Pravidlá určoval on, na ihrisku i mimo neho. Prestúpil do Neapolu, kde strávil sedem rokov. Iné kluby boli oveľa bohatšie, ale božský Diego zamieril na juh Talianska. „Chcem hrať pre tých chudobných chlapcov, ako som bol aj ja.“ Vyhlásil. Privítať ho prišlo 80 000 fanúšikov, s Maradonom získalo predtým priemerné mužstvo dvakrát taliansky titul. Po troch rokoch podpísal novú zmluvu. Bývalý chudobný chlapec dostal 5 miliónov dolárov za sezónu, ako pozornosť od prezidenta SSC Ferlaina čierne Ferrari F40. Prvé, ktoré v Maranelle vôbec vyrobili.

Hráčska kariéra Maradonu bola oslnivá, v roku 1986 získala Argentína na majstrovstách sveta v Mexiku titul. Vyhlásili ho za najlepšieho hráča. Ale postupne to s ním šlo dolu vodou. Začal holdovať kokaínu, popudil si proti sebe prostých ľudí. Jeden z neapolských denníkov zverejnil fotku Diega v kamarátskom objatí s drogovým bossom, ktorého roky hľadal Interpol. Médiá sa viac venovali jeho excesom, než jeho hre. Po paparazzoch strieľal zo vzduchovky, na dotieravú otázku novinára odpovedal fackou. Keď o ňom svetoznámy režisér Kusturica točil film, o prezidentovi FIFA Havelangeovi pred kamerami povedal, že zneužíva deti a predáva zbrane. Potom sa na tomto rozhodne nekonvenčnom žartíku schuti zasmial. Po skončení kariéry pribral 20 kíl, kokaín ho takmer zabil. Lekári ho zachránili priam zázrakom. Aj manželke Claudii, s ktorou randil od šestnástich, došla trpezlivosť. Rozviedli sa.

K futbalu sa vrátil ako tréner, dieru do sveta neurobil. To dokázal iba s loptou na svojej ľavačke. Ale v Argentíne bude vždy božský Diego. Môj argentínsky kamarát Fernando zvykne hovoriť: „Mal by byť v našej krajine prezidentom.“